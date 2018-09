Neue Pläne für die Berliner Feuerwehr

Berlin. Die Gewerkschaften und die Leitung der Berliner Feuerwehr haben neue Pläne für die Zukunft der Behörde präsentiert. So sollen zum Beispiel Feuerwehrleute aus der freiwilligen Feuerwehr leichter in die hauptberufliche wechseln können, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag mitteilte. Dadurch soll dem Personalmangel begegnet werden.

Die Feuerwehr klagt schon länger über Arbeitsüberlastung. Nach einer Mahnwache vor dem Roten Rathaus hatten Gewerkschaften und Innenverwaltung Ende April eine Vereinbarung geschlossen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Vertreter der Gewerkschaften und die Leitung der Feuerwehr bekräftigten am Montag ihr Bekenntnis zum Umbau der krisengeplagten Behörden.

( dpa )