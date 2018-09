Werder/Havel. Ein 67 Jahre alter Autofahrer hat den Zusammenstoß mit einem Straßenbaum in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) nicht überlebt. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Wagen des Mannes war in der Nacht aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Eine Zeugin habe den verletzten Mann noch aus dem brennenden Fahrzeug befreien können.

