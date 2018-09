Großbrand in Lieberoser Heide gelöscht

Lübben. Nach rund zwei Wochen Löscharbeiten ist der Großbrand in der Lieberoser Heide endgültig bekämpft. Der Einsatz sei um 11.32 Uhr beendet worden, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Montag auf Anfrage mit. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Südbrandenburg hatten sich die Flammen über viele Tage auf etwa 200 Hektar Wald- und Heidefläche erstreckt. Das Feuer musste aus der Luft bekämpft werden, weil sich im Boden noch Munition befinden könnte. Ortschaften mussten wegen der Flammen nicht evakuiert werden. In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es in den vergangenen Monaten mehrmals gebrannt.

( dpa )