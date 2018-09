Autofahrer rast vor Polizei davon und rammt geparkten Wagen

Berlin. Ein Autofahrer ist in Berlin-Wedding bei einer Polizeikontrolle davongerast und hat einen Unfall gebaut. Später stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keinen Führerschein hat und Alkohol getrunken hatte. Der Mann war Polizisten in der Nacht zu Sonntag in der Müllerstraße aufgefallen, weil er mit seinem Wagen in Schlangenlinien fuhr und mehrmals willkürlich den Fahrstreifen wechselte. Als er überprüft werden sollte, gab er Gas, wie die Polizei mitteilte.

Auf seiner rasanten Fahrt fuhr der Mann bei Rot über eine Ampel und bremste dann seinen Wagen stark ab und zog ihn nach rechts. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Wagen beschädigt. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

( dpa )