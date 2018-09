Berlin. Bewaffnet mit einer Machete haben drei Unbekannte in Berlin-Hermsdorf eine Shisha-Bar überfallen. Sie verlangten in der Nacht zum Sonntag von zwei 18-jährigen Angestellten die Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilte. Mit dem Geld flüchteten die Maskierten aus dem Lokal in der Fellbacher Straße in Richtung S-Bahnhof Hermsdorf. Die Mitarbeiter blieben unverletzt.

( dpa )