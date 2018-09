Tolle Atmosphäre beim Taschenlampen-Konzert in der Waldbühne

Mit der Konzertreihe ist die Band "Rumpelstil" nicht nur in Deutschland erfolgreich. In Mexiko gab es ein Gastspiel.

Berlin. Einer der schönsten Aufführungsorte Berlins leuchtete bei Einbruch der Dunkelheit am Sonnabend wieder im Licht von Tausenden kleinen Glühbirnen. Die Band Rumpelstil hatte zum „Taschenlampenkonzert“ in die Waldbühne geladen.

Zum 20. Mal – 13 Shows davon vor den aufsteigenden Zuschauerrängen nahe dem Olympiastadion – spielten Sängerin Blanche Elliz, Gitarrist Jörn Brumme, Keyboarder Peter Schenderlein und Schlagzeuger Max Vonthien Musik für die ganze Familie.

Mit ihrer Konzertreihe ist die in Berlin wohnende Band übrigens nicht nur in Deutschland erfolgreich. Auch in Mexiko gab es ein Gastspiel und am 20. Oktober steht ein Auftritt in Los Angeles an.

Wer die Band am Sonnabend in der Waldbühne verpasst hat, kann sie in anderem Rahmen und mit anderem Programm am 27. September bei der Matheshow „1x1 mit Rumpelstil“ im FEZ erleben.

