Innotrans: Messegelände wird zum Treff für Bahnfans

Berlin. Die erste lange Warteschlange bildete sich am Sonnabendmittag schon am Eingang zum Messegelände am Funkturm. Nachdem die Innotrans vier Tage lang nur Fachbesuchern offen stand, konnten am Sonnabend nun Bahnbegeisterte jeden Alters die technischen Neuheiten der Branche bestaunen.

„Ich bin gekommen, weil ich 42 Jahre im Waggonbau tätig war“, erzählte Eberhard Thomas. „Und mich hier auf den neuesten Stand bringen will.“ Der 68-Jährige war mit Ehefrau Erika aus Bautzen angereist. Er habe nach der Wiedervereinigung Straßenbahnen in Mannheim, Dortmund und Essen gebaut, berichtete er. „Meine Fachaugen strahlen hier.“ Es gebe Unterschiede im Fahrkomfort und im Design, doch die Technik sei im Wesentlichen gleich bei den Anbietern. „Ich könnte mich hier in den Führerstand einer Bahn setzen und über die Technik reden. Weil ich diese Teile früher verdrahtet und verarbeitet habe.“ Gestaunt habe er über die kleine U-Bahn für Glasgow, so der Rentner.

Einen Zug von Trenitalia mit Batteriebetrieb schaute sich Volker

Pockrandt aus Lichterfelde ganz genau an. „Er braucht keine elektrifizierten Strecken und hat auch keinen Dieselmotor“, sagte er. „Umweltfreundlicher geht es nicht.“ Doch die Darstellung sei mangelhaft. Er bedauere, dass auf einer Tafel nur Informationen in englischer Sprache zu lesen waren. Die unterschiedlichen Einrichtungen in den Zügen der Firma Stadler hätten ihn beeindruckt, sagte Pockrandt. „Das Innere in den Schweizer Wagen ist sehr großzügig, in den aus England ist weit weniger Platz zum Sitzen.“ Das Ehepaar hatte sich auch die neue S-Bahn für Berlin angesehen. Sein Urteil: „Sie gefällt uns sehr gut. Beinfreiheit beim Sitzen ist da. Und die Information über Anschlusszüge und Umsteigemöglichkeiten ist auch auf Bildschirmen im S-Bahnwagen zu sehen.“ Das sei sehr gut gemacht. Der neue Zug kommt in Berlin allerdings erst ab 2021 in den Alltagseinsatz.

Einen Stand auf der Bahntechnikmesse hatte auch die Spezialgruppe TT International im Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde. „Wir sind hier, um den Nachwuchs zu fördern“, sagte Jörg E. Müller. Etwa 70 Mitglieder habe die Interessengruppe allein in Berlin.

Bahnfans können sich auf dem Messegelände am Funkturm 145 neue Züge, Lokomotiven, Straßenbahnen oder Auto-Transportwagen anschauen. Für die jüngsten Besucher ist eine begehbare Spielzeugeisenbahn aufgebaut. Besonders begehrt sind Mitfahrten mit der Dampflok „Emma“. Wer auch zu Hause ein wenig Bahn-Atmosphäre spüren möchte, kann sich eine Bahnhofsuhr oder einen ICE-Sitz kaufen.

Das Freigelände der Innotrans ist auch am heutigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr für jedermann geöffnet. Der Eingang befindet sich an der Jafféstraße, nahe dem S-Bahnhof Messe-Süd. Der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder bis 14 Jahren ist er frei. Im Pavillon der Deutschen Bahn stellen sich der Berliner Konzernbevollmächtigte Alexander Kaczmarek und von 13 bis 15 Uhr auch S-Bahnchef Peter Buchner den Fragen.