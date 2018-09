Endlich Wochenende! Die besten Tipps aus den Bezirken

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Frischluft-Tipp: Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld

Tempelhof-Schöneberg: Flugzeuge sind schon lange nicht mehr über dem Tempelhofer Feld zu sehen, dafür fliegt aber am Sonnabend allerlei Buntes über Berlins größter Wiese. Auf 200.000 Quadratmetern findet heute wieder das Festival der Riesendrachen statt, inzwischen bereits zum siebten Mal. Von 11 bis 20 Uhr sind hier Klassiker, Selbstgebautes und vor allem Riesenexemplare mit einer Länge von bis zu 50 Metern zu bestaunen. Die größten Drachen der Welt sind hier zu sehen, das kündigt jedenfalls der Veranstalter, Grün Berlin, an. In Berlin gibt es auch viele Gruppen, die das Jahr über an ihren Drachen basteln und sie beim Festival erstmals steigen lassen. Neben diversen Flugshows, die auch von Welt- und Europameistern bestritten werden, gibt es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik, Unterhaltung für Kinder mit Hüpfburg und Kinderschminken und viele kulinarische Angebote.

Drachenfest Tempelhofer Feld, diverse Eingänge, 11 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei

Party-Tip: Oktoberfeste mit Bier, Musik und Kinderprogramm

Im Britzer Garten wird wieder Oktoberfest gefeiert

Foto: Lutz Griesbach

Neukölln: Doppelter Grund zur Freude in Britz: Gleich zwei Oktoberfeste finden an diesem Wochenende in Neukölln statt. Zum vierten Mal heißt es bis zum 23. September „O’zapft is!“: Am Marktplatz Britz wird Oktoberfest gefeiert. Die Besucher dürfen sich auf einen kleinen Biergarten freuen, und Schausteller werden ihre Buden aufbauen. Für kleine Besucher werden zum Beispiel ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und ein Bungee-Trampolin aufgebaut. Kulturell erwartet die Besucher ein Programm aus Volksmusik, Schlager und Partyhits.

Und auch im Britzer Garten findet an diesem Wochenende ein Oktoberfest statt. Neben zünftigem Essen steht hier bayerische Blasmusik im Mittelpunkt. Mit dabei sind Moni & Felix, Feuer und Eis, Siggi Lange & Friends und die bayerische Stimmungsband Ö-ha. nku

Am Marktplatz Britz Süd, Gutschmidtstraße/ Fritz-Reuter-Allee, bis 23. September. Fr., 15–22 Uhr, Sbd., 12–22 Uhr, So., 12–20 Uhr. Eintritt frei. Oktoberfest im Britzer Garten, 11–19 Uhr. 2 Euro.

Premieren-Tipp: Hohenschönhauser Straßentheater geht auf Sendung

Proben für das Straßentheater in Hohenschönhausen

Foto: Jürgen Scheer

Lichtenberg: „Auf Empfang“ heißt eine Straßentheaterperformance vom Künstlerkollektiv „K.I.E.Z. ToGo“ in Hohenschönhausen. Für ihr „Wanderndes Straßenradio“ haben die Künstler dafür seit Juni Geschichten in Alt- und Neu-Hohenschönhausen gesammelt. Anwohner, Vereine und Initiativen wurden befragt, was sie anderen über ihren Stadtteil erzählen möchten. Am 22. September gehen nun die Schauspielerinnen und Schauspieler des Kollektivs in wechselnden Rollen als „Schlosskinder“ um 17 Uhr erstmals auf Sendung – und die Besucherinnen und Besucher auf Empfang. Premierenort ist der Bahnhofsvorplatz am S-Bahnhof Wartenberg, Ausgang: Am Berl. ris

Weitere Termine: 24. und 25. September, 17 Uhr, Kirchplatz am Falkenbogen, 29. September, 15 Uhr, Bürgerschloss zum Erntedankfest der Taborkirche sowie 1. und 2.Oktober, 17.30 Uhr, Prerower Platz, www.kieztogo.de

Café-Tipp: Hipster-Café wird zum Kiez-Gespräch in Tegel

Rainer und Svenja Fox vor ihrem „Buddekaffee“ in Tegel

Foto: Janine Richter

Reinickendorf: Das „Buddekaffee“ belebt seit Juni eine längst tot geglaubte Ecke Tegels, und das mit Prenzlauer-Berg-Charme, veganer Kost und Latte macchiato aus Hafer- oder Sojamilch. Der Weg bis zur Eröffnung war für die Hermsdorfer Rainer und Svenja Fox kein leichter. „Über ein Jahr brauchten wir, die kleine Gewerbefläche an der Buddestraße auszubauen und unser Café einzurichten“, erzählt Inhaberin Svenja Fox. Schuld sei das „Missmanagement des privaten Bauherren“ gewesen. Das Ehepaar erzählt, dass das Café seit dem ersten Tag gut im Kiez angenommen wird. „,Oh ein Hipster-Café, wie cool ist das denn‘, hieß es gleich am ersten Tag“, so Rainer Fox. Seitdem habe sich schon eine kleine Stammkundschaft aufgebaut.

Und tatsächlich: Der Kaffee tropft aus einer 20.000 Euro teuren, holländische Espressomaschine, daneben steht selbst gebackener, veganer Kuchen. Auf einem schicken Eichentresen und auf den Retrosesseln liegt natürlich die Zeitschrift „Flow“ aus. Da darf auch ein Milchschaumkünstler wie Keisuke Tanaka nicht fehlen: Er zaubert Schwäne, Blumen und Enten auf den Cappuccino. Selbstredend machen eine Sitzecke weiter die Schülerinnen des nahe gelegenen Humboldt-Gymnasiums ein Selfie mit seiner Kaffeekunst und verlinken das Foto mit Hashtags und Erwähnung mit dem Café-Account.

Die Buddestraße scheint sich zu Klein-Prenzlauer Berg zu mausern, neben dem Café entsteht bald ein Yogastudio. Das passt perfekt, denn mit dem Biomarkt in der Nähe sind die Foxes eine Kooperation eingegangen. Alle verwendeten Produkte sind regional und nachhaltig, versichern sie. So stammt auch die Helene-Bohne – eine hundertprozentige Arabicamischung aus Äthiopien, Indien, Brasilien und Costa Rica –, die dem Kaffee eine schokaladig-nussige Note verleiht, aus einer Berliner Rösterei. Der Name des Hauskaffees und das Retro-Logo des Geschäfts verweisen auf Helene Budde, die Ehefrau von Hermann von Budde, nach dem die Straße benannt ist.

„Buddekaffee“, Buddestraße 31 F, 13507 Berlin, Mo. bis Sbd., 9 bis 17 Uhr

Kultur-Tipp: Theater, Tanz und mehr beim Festival „Verlorene Illusionen“ in Spandau

Theater-Festival Verlorene Illusionen in Spandau

Foto: Patryk Sebastian Witt

Spandau: Bis zum 30. September läuft in Spandau des Festival „Verlorene Illusionen“ der Jugendtheaterwerkstatt. In acht Produktionen widmen sich Darsteller dabei auf unterschiedliche Weise der Frage Wie können und wollen wir in Zukunft zusammen leben? Beteiligt sind an dem Projekt Spandauer wie auch internationale Künstler. Eine Besonderheit des Festivals ist, dass es an Orten in ganz Spandau stattfindet. So ist am Sonnabend, 11 und 14 Uhr, im Münsinger Park gegenüber dem Rathaus die Performance „Leises Gewühl“ zu sehen, bei der zwölf Spieler sich der Gemeinschaft von Menschen und Bäumen widmen. Am Sonntag wird um 12 Uhr die „Notlandung“ auf dem Flugplatz Gatow gezeigt. Mit Texten verschiedener Autoren gehen die Darsteller dem Traum vom Fliegen nach. Um 16 Uhr findet das Theaterstück „Das Leben ist ein Traum“ in der Zitadelle statt. Besonders hierbei: Es gibt eine Kinderbetreuung und eine Audioführung. Der Eintritt ist überall frei.

Mehr Informationen zum Programm gibt es online unter www.jtw-spandau.de

Theater-Tipp: Brotfabrik bringt das Schicksal einer jüdischen Greiferin auf die Bühne

Dulcie Smart spielt eine Greiferin im Drama „Blond Poison“

Foto: Brotfabrik

Pankow: „Blonde Poison“ in der Brotfabrik Weißensee ist ein Drama, das auf wahren Begebenheiten beruht und vom gleichnamigen Drama der Autorin Gail Louws abgeleitet wurde. Zuschauer erleben die Geschichte von Stella Goldschlag, einer sogenannten Greiferin, die den Truppen der Nazis half, untergetauchte Juden aufzuspüren, in der Hoffnung, auf diese Weise das Leben der eigenen Familie zu retten. Das Stück führt die moralischen Konflikte dieser Zeit vor Augen, zeigt das Ringen um Identität und Selbstwertgefühl. „Blonde Poison“ handelt von Verrat und Schuld, von der Liebe und der Trauer. Es stellt die Frage: Welchen Preis sind bis dahin völlig unschuldige Menschen bereit zu zahlen, wenn es um ihr Überleben geht? ts

„Blonde Poison“ in der Brotfabrik Weißensee, Caligari-Platz 1, Sonnabend, 22. September, 20 Uhr, Eintritt 16 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Blumen-Tipp: Die schönsten Orchideen aus privaten Sammlungen im Botanischen Garten

Unter den gezeigten Pflanzen sind auch Raritäten

Foto: I. Haas, Botanischer Garten

Steglitz-Zehlendorf: Prachtvolle großblütige Orchideen, aber auch Miniaturorchideen und Raritäten von allen fünf Kontinenten sind vom Freitag, 28. September, bis Sonntag, 30. September, im Botanischen Garten am Königin-Luise-Platz zu sehen. Alle zwei Jahre präsentiert die Berliner Gruppe der Deutschen Orchideen-Gesellschaft ihre schönsten Orchideen aus privaten Sammlungen. Sie werden gemeinsam mit anderen bemerkenswerten Exemplaren aus den Gewächshäusern des Gartens im Neuen Glashaus auf einer Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern gezeigt. An den drei Tagen stehen die Mitglieder der Orchideen-Gesellschaft für Fragen rund um die Orchideen zur Verfügung. Sie zeigen auch, wie die Pflanzen gepflegt werden. Zehn Orchideen-Gärtnereien aus ganz Deutschland sind mit Ständen vertreten, an denen Blumen und Zubehör gekauft werden können.

Botanischer Garten Dahlem, Eingänge Königin-Luise-Platz und Unter den Eichen, 28.–30. September, 9–18.30 Uhr, Kombikarte mit Garteneintritt 7,50 Euro, erm. 4,50 Euro.