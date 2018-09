Union tritt im Verfolgerduell bei Arminia Bielefeld an

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will mit einem Sieg im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld in Kontakt zur Spitzengruppe bleiben. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Teams aus der Abstiegszone treten die Köpenicker am heutigen Samstag bei einem direkten Tabellennachbarn an. Union ist in dieser Saison bislang ungeschlagen, Arminia verlor bislang einmal gegen den Hamburger SV und hat einen Punkt weniger auf dem Konto. Berlins Coach Urs Fischer kennt den aus Luxemburg stammenden Arminia-Trainer Jeff Saibene noch aus der Schweiz.

( dpa )