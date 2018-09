Große Bereitschaft zur Pflege Angehöriger

Die Bereitschaft der Berliner und Brandenburger, pflegebedürftige nahe Angehörige zu betreuen, ist sehr groß. Laut einer Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) können sich 87 Prozent der Befragten vorstellen, ihre Eltern oder den Lebenspartner mehrere Stunden pro Woche zu pflegen, oder tun dies bereits. Wenn es um die Bereitschaft geht, für die Pflege beruflich kürzer zu treten und die wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, liegen die Berliner und Brandenburger sogar bundesweit fast an der Spitze. Mehr als zwei Drittel in der Region (68 Prozent) äußern diese Bereitschaft, nur in Bayern liegt der Wert mit 69 Prozent noch etwas höher.

Sechs Prozent der Befragten in der Hauptstadt und Brandenburg können sich vorstellen, ihren Job für die Pflege eines Angehörigen ganz aufzugeben. Ein gutes Fünftel, 22 Prozent, würde in Erwägung ziehen, eine längere berufliche Auszeit zu nehmen. Für die TK-Umfrage hatte Forsa im April 2018 mehr als 1000 repräsentativ ausgewählte Menschen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Stichprobe wurde nach Region, Geschlecht, Alter und Bildung gewichtet.

Drei von vier Berlinern wollen zu Hause versorgt werden

Mit der Bereitschaft, sich in der Pflege Angehöriger zu engagieren, korrespondiert die Hoffnung, zu Hause versorgt zu werden, wenn es um die eigene Pflege geht. 76 Prozent der Berliner und Brandenburger möchten in diesem Fall in ihrer Wohnung bleiben, knapp zwei Drittel können sich vorstellen, in einer Pflegewohngemeinschaft zu leben. Die Zahl der Pflege-WGs ist in den vergangenen Jahren in Berlin um 25 Prozent gestiegen. Außerdem erwarten die pflegebereiten Angehörigen Unterstützung: 93 Prozent wünschen sich flexible Arbeitszeiten, 88 Prozent Hilfe durch Familie und Freunde, 82 Prozent unbürokratische Unterstützung durch Kranken- und Pflegekassen. 90 Prozent können sich vorstellen, digitale Systeme wie Sensoren, die Stürze melden, zu nutzen.

Die Digitalisierung kann laut TK Entlastungsmöglichkeiten sowohl für pflegende Angehörige als auch für professionelle Pflegekräfte bieten. Für die häusliche Pflege hat die Kasse kürzlich den TK-Pflege-Coach entwickelt (http://www.tkpflegecoach.de/). Dieser bietet schnelle Informationen per Computer.

Allerdings, auch das zeigt die Umfrage, ist Pflege nach wie vor ein Tabuthema. Nur ein Drittel der Berliner und Brandenburger haben bereits mit ihren Angehörigen über ihre Wünsche und Befürchtungen gesprochen. Damit trägt die Region die rote Laterne. Bundesweit wurde in 44 Prozent der Familien über Pflege gesprochen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt der Wert sogar bei 52 Prozent.