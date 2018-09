Mutmaßlicher Tram-Schläger stellt sich

Berlin. Ein mit Fotos aus einer Überwachungskamera gesuchter Mann, der einen Fahrgast in einer Tram geschlagen haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Am Freitagmittag tauchte der 35-Jährige auf einer Wache in Lichtenberg auf und gab an, der Gesuchte zu sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Geständnis legte der Tatverdächtige bisher nicht ab. Der 35-Jährige soll einen 62 Jahre alten Fahrgast im Juni in einer Straßenbahn verprügelt haben. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Zähnen.

( dpa )