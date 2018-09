Bewaffneter Überfall auf Automatencafé

Berlin. Drei bewaffnete Männer haben ein Automatencafé in Berlin-Neukölln überfallen. Die maskierten Räuber stürmten das Geschäft in der Herrfurthstraße Donnerstagnacht und bedrohten den 26-Jährigen Mitarbeiter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit einer Schusswaffe, einem Messer und einem Pfefferspray erzwangen die Unbekannten Geld von dem Mann. Danach traten die Männer auf die Automaten ein, hielten die Schusswaffe an den Kopf des Mitarbeiters und flüchteten anschließend in Richtung Werbellinstraße. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

( dpa )