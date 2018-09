Veranstalter des Kunstprojekts DAU reagieren verwundert

Berlin. Die Veranstalter des Kunstprojekts DAU mit dem Nachbau einer Mauer in Berlin haben verwundert auf den Stopp ihrer Pläne durch die Berliner Behörden reagiert. Die Informationen an die Veranstalter seien "inhaltlich völlig anders begründet" als das, was die verantwortlichen Politikerinnen bei einer Pressekonferenz erklärt hätten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. "Die Veranstalter prüfen dies nun und werden sich zeitnah äußern", kündigte sie an.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) hatten zuvor vor Journalisten Sicherheitsbedenken für die Absage geltend gemacht. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr hätten das Mammutvorhaben für nicht vertretbar gehalten, sagte Günther.

Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky sollte vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein ganzes Häuserkarree in Berlin-Mitte mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um dahinter ein diktatorisches System erfahrbar zu machen.

( dpa )