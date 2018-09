Der Herbst löst den Sommer ab: Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin

Wetter in Berlin Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin

Berlin. Der Sommer neigt sich endgültig dem Ende zu: Nach den zuletzt sehr warmen und freundlichen Tagen steht Berlin und Brandenburg ein Temperatursturz bevor, begleitet von Regen und Windböen sowie einzelnen Sturmböen. Grund ist ein Sturmtief, das von den Britischen Inseln über die Nordsee in die Region zieht und deutlich kältere Meeresluft mitbringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Ab dem frühen Nachmittag sind demnach Regenschauer zu erwarten, im Anschluss eine deutliches Absinken der Temperatur bis auf 10 bis 8 Grad in der Nacht. Bereits im Laufe des Vormittags soll sich der Wind intensivieren. Die Experten sagen Wind- und Sturmböen zwischen 55 und 70 km/h für die Region voraus, kurzzeitig seien auch Sturmböen bis 85 km/h sehr wahrscheinlich. Mit Durchzug der Kaltfront bestehe zudem ein geringes Risiko für einzelne schwere Sturmböen um 95 km/h. Vorsicht ist angesagt: Es herrscht eine hohe Wald- und Feldbrandgefahr und ein erhöhtes Risiko für Ast- und Kronenabbrüche an Bäumen. Am Abend soll der Wind rasch nachlassen und in der Nacht auch der Niederschlag abziehen.

Für den Sonnabend sagen die Wetterexperten einen Wechsel von vielen Quellwolken und kurzen heiteren Abschnitten voraus bei einer Höchsttemperatur um 19 Grad. Ein mäßiger bis frischer Wind und zeitweise Windböen werden das Wetter prägen. Am Sonntag soll es stark bewölkt sein bei Aufzug eines Niederschlagsgebietes und Höchstwerten um 18 Grad. Auch am Montag soll es mit einer erwarteten Höchsttemperatur von 15 Grad, Wind und gelegentlichem Regen herbstlich bleiben. Die Empfehlung für die nächsten Tage: warme Jacken rausholen. Das Thermometer klettert laut der Vorhersage tagsüber maximal auf 19 Grad.

( BM )