Berlin. Ein Brand in einem Wohnhaus in Neukölln hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bei dem Vorfall in der Silbersteinstraße am frühen Freitagmorgen wurden nach Angaben der Feuerwehr keine Menschen verletzt. Demnach war in dem Keller des dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses eine Ölheizung in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 18 Leuten im Einsatz.

( dpa )