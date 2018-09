Polizei "Keylogger" an Polizei-Computer entdeckt

Berlin. An einem Computer der Berliner Polizei ist ein sogenannter Keylogger zum Aufzeichnen von Tastatureingaben entdeckt worden. Die Vorrichtung sei bereits im März gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal t-online darüber berichtet. Keylogger werden beispielsweise von Nachrichtendiensten oder Ermittlungsbehörden verwendet, um an vertrauliche Daten wie Kennwörter zu gelangen. Laut Polizei konnte jedoch "eine Missbrauchsabsicht ausgeschlossen werden". Die Staatsanwaltschaft sei informiert worden, sagte der Sprecher. Auch diese habe keine strafrechtliche Relevanz festgestellt.

Der Sprecher machet keine Angaben dazu, an welchem Arbeitsplatz der "Keylogger" gefunden wurde. "Die Urheberschaft konnte zweifelsfrei geklärt werden", erklärte er jedoch. Es würden jedoch weder zu den internen Maßnahmen oder zu den folgenden Ermittlungen Angaben gemacht.

Nach dem Bericht von t-online wurde die Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin, Maja Smoltczyk, nicht über den Fund nicht informiert. Ihre Behörde prüfe den Fall nun, hieß es.

( dpa )