SEK-Einsatz in Neukölln - 21-Jähriger festgenommen 

Berliner Polizisten haben mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Neukölln einen 21-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Er gelte als Haupttäter einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vor mehreren Monaten. Gegen ihn sei ein Haftbefehl erlassen worden, dieser sei nun vollstreckt worden. Da nach Einschätzung der Polizei eine große Gefährlichkeit von dem 21-Jährigen ausgeht, wurden SEK-Beamte zur Unterstützung angefordert für den Einsatz am Donnerstag gegen 18.35 Uhr in der Sonnenallee.

Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Nach Angaben des Sprechers soll es sich jedoch nicht um Auseinandersetzungen von arabischen Clans handeln. Auch einen Zusammenhang zu den tödlichen Schüssen auf das kriminelle Clanmitglied Nidal R. gebe es nicht, hieß es. Der 36-Jährige war am Nachmittag des 9. September am Rand des Tempelhofer Feldes niedergeschossen worden.

( dpa )