Waldbrandgefahr nimmt weiter zu

Potsdam. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt weiter. In 13 der 14 Landkreise - außer in der Prignitz - gelte ab Freitag die höchste Waldbrandwarnstufe 5, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter in Brandenburg am Donnerstag. Die Temperaturen sollen am Freitag wieder auf Werte um 30 Grad ansteigen.

Am Donnerstagnachmittag war nach seinen Angaben eine etwa 3000 Quadratmeter große Schilffläche bei Liebätz (Teltow-Fläming) in Brand geraten. Feuerwehren seien vor Ort und bekämpften das Feuer, sagte Engel. Es seien keine Ortschaften von den Feuer betroffen, so Engel.

( dpa )