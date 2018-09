Wohnhaus wegen defekter Photovoltaik-Anlage evakuiert

Falkensee. Wegen einer defekten Photovoltaik-Anlage ist ein Wohnhaus in Falkensee (Havelland) evakuiert worden. Die Feuerwehr leitete am Donnerstagmittag einen Gefahrguteinsatz ein, weil von der Speicheranlage im Keller Flüssigkeit entwich, wie es von der Regionalleitstelle Nordwest hieß. Verletzte gab es nicht. Der Einsatz lief am frühen Abend noch. Die Flüssigkeit wurde gebunden. Mehr als zehn Feuerwehrfahrzeuge seien zu dem dreigeschossigen Einfamilienhaus gefahren. Es gibt laut Leitstelle die Vermutung, dass es sich um einen technischen Defekt handeln könnte.

( dpa )