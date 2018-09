Gericht verurteilt Autoraser zu 13 Jahren Gefängnis

Berlin. Am Ende lag die Strafe sogar noch anderthalb Jahre höher als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Die 35. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin verurteilt am Donnerstag den 34-jährigen Angeklagten Djordje S. wegen versuchten Mordes und einer Reihe anderer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren. Darüber hinaus verhängte die Kammer eine Fahrerlaubnissperre von fünf Jahren und ordnete die Fortdauer der Untersuchungshaft an.

Djordje S. hatte am 21. September vergangenen Jahres auf der Flucht vor der Polizei im Bereich der Straßenkreuzung Oranienstraße/ Manteuffelstraße/ Skalitzer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel missachtet und dabei eine Frau und ihre Tochter angefahren. Beide waren unterwegs zum Kindergarten der fünfjährigen Melek A. und überquerten die Straße bei „Grün“. Djordje S. flüchtete. Er konnte jedoch an der Görlitzer Straße, als er das Fahrzeug verließ und zu Fuß flüchten wollte, festgenommen werden. Dabei leistete er gegen die Polizeibeamten Widerstand.

Das Kind musste am Unfallort reanimiert werden

Mutter und Tochter wurden schwerst verletzt und leiden auch heute noch an den Folgen des von Djordje S. verursachten Crashs. Das Kind musste noch vor Ort von einer zufällig anwesenden Krankenschwester wiederbelebt werden. Bei der 27-jährige Sultan A. hatten die Ärzte noch im Krankenhaus Zweifel, ob sie den Unfall überleben wird. Auch heute ist noch absolut offen, ob die sie jemals wieder arbeiten kann. „Dass die beiden überlebt haben, ist praktisch ein Wunder“, sagte Richter Ehestädt bei der Urteilsbegründung. Ebenso, dass es zu dieser Zeit - es war gegen acht Uhr - nicht noch weitere Verkehrsteilnehmer erwischt habe.

Djordje S.’ Verteidiger Bernd Kubacki hatte dafür plädiert, seinen Mandanten - wie bei Verkehrsunfällen mit Verletzungen eigentlich üblich - wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verurteilen. Das von Ralph Ehestädt geleitete Schwurgericht schloss sich jedoch dem Antrag von Staatsanwalt Bernhard Gierse an, den von Djordje S. verursachten Unfall als zweifachen versuchten Mord zu ahnden. Der Angeklagte sei betrunken und ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren, sagte der Richter. Als ihn Polizeibeamte kontrollieren wollten, habe er Gas gegeben. Gründe dafür kann es viele geben: Der aus Serbien stammenden, vielfach vorbestrafte Angeklagte war illegal nach Deutschland eingereist, nachdem er nur einen Monat zuvor abgeschoben worden war; gegen ihn lief ein Haftbefehl; im Kofferraum des BMW befanden sich gestohlene Bohrmaschinen. „Es war eine Flucht vor der Polizei um jeden Preis“, hatte es Staatsanwalt Gierse auf den Punkt gebracht.

Auch das Schwurgericht sah es so und ging von dem Mordmerkmal „Verdeckung einer anderen Straftat“ aus. Richter Ehestädt beschrieb Djordje S. als „hochkriminellen Intensivtäter“, der unter 37 verschiedenen Aliasnamen unterwegs war und schon mehr als sieben Jahre in deutschen Gefängnissen verbracht habe. Am 21. September sei er ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit zwischen 53 und 75 km/h - laut einem technischen Gutachter kann es auch mehr gewesen sein - „auf Teufel komm raus“ in den Kreuzungsbereich gerast, so Ehestädt. Es gebe für die Kammer keine Zweifel, dass der Angeklagte bei dieser „Horrorfahrt“ auch den Tod anderer in Kauf genommen habe. Wer ungebremst bei „Rot“ im Berufsverkehr auf eine stark belebte Kreuzung zusteuere, „dem ist alles egal“.

Weil der Angeklagte aufgrund seiner bei der Festnahme festgestellten Trunkenheit nur eingeschränkt schuldfähig war, wurde der Strafrahmen von den Richtern gemildert. Ansonsten hätte es durchaus auch eine lebenslängliche Freiheitsstrafe geben können. Von einer gesetzlich möglichen weiteren Milderung des Strafrahmens - Mutter und Tochter hatten den Mordversuch ja überlebt - sah die Kammer jedoch ab. Es allein dem Zufall zu verdanken, dass Sultan und Melek A. den Unfall überlebt hätten, sagte Richter Ehestädt.

Opferanwalt Roland Weber, der vor Gericht die Nebenklage vertrat, hatte ebenfalls für eine Verurteilung wegen versuchten Mordes plädiert. Er sprach nach der Urteilsverkündung von einem „positiven, deutlichen Signal“. Wer aus 400 Meter Entfernung sehen könne, „dass er ,Rot’ hat und dennoch unbeirrt weiter rast, über eine belebte Kreuzung, der kann nicht damit rechnen, wegen Fahrlässigkeit bestraft zu werden“, so Anwalt Weber.

