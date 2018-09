Quartett kehrt ins Mannschaftstraining bei Hertha BSC zurück

Ein Fußballspieler am Ball.

Berlin. Die Verletztensituation bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC entspannt sich weiter. Vor dem Verfolgerduell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) kehrten die zuletzt angeschlagenen Maximilian Mittelstädt, Peter Pekarik, Alexander Esswein und Thomas Kraft ins Mannschaftstraining zurück. Das teilten die Berliner am Donnerstag mit. Am Mittwoch war bereits der Australier Mathew Leckie wieder ins Training eingestiegen. Damit fehlen von den Stammkräften noch die beiden Innenverteidiger Jordan Torunarigha und Karim Rekik sowie Vladimir Darida.

( dpa )