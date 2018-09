Belästigungs-Vorwürfe in der Gedenkstätte Hohenschönhausen

In der Stasiopfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen soll es zu sexuellen Belästigungen gekommen sein.

Berlin. Sieben Frauen werfen einem Mitarbeiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen sexuelle Belästigung vor. Das berichtet der RBB. Der Mitarbeiter soll über Jahre hinweg jungen Frauen in der Ausbildung zu nahe getreten sein, indem er ihnen SMS geschrieben haben soll. Zudem soll es zu körperlichen Annäherungen und unerwünschten Berichten über sexuelle Vorlieben gekommen sein.

Er soll Mitarbeiterinnen außerdem zum Trinken animiert und sie später zu sich nach Hause eingeladen haben – verbunden mit dem Angebot, bei ihm zu schlafen. Das geht aus Interviews und Gesprächen des RBB mit betroffenen Frauen hervor.

Über seinen Anwalt räumt der Mitarbeiter laut RBB-Bericht Fehlverhalten und Mangel an Sensibilität ein. Er betont aber, dieses Verhalten abgestellt zu haben, nachdem er vor etwa zwei Jahren vom Direktor der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, darauf angesprochen worden sei. Dem RBB liegen aber Berichte vor, die sich auch auf die Zeit nach 2016 beziehen.

Weiter heißt es in dem RBB-Bericht, Gedenkstätten-Direktor Knabe habe betont, den Beschwerden über den Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen nachgegangen zu sein. Auch habe er nach weiteren Beschwerden im Frühjahr 2018 Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Das Verfahren sei dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden.

Die betroffenen Frauen sprechen in dem Bericht von einem "strukturellen Sexismus" in der Gedenkstätte. Auch Hubertus Knabe habe gegenüber einigen von ihnen inadäquate Äußerungen getätigt, so der RBB. Der Direktor weist diese Vorwürfe zurück.

Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, haben mehrere Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte einen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) geschrieben. In dem Brief, der bereits vom 8. Juni datiert ist, ist die Rede von einer "erschreckenden Regelhaftigkeit übergriffiger Verhaltensmuster". Konkrete Beschuldigte werden in dem Schreiben nicht genannt. Stattdessen ist allgemein von „den Vorgesetzten“ die Rede.

Der Stiftungsrat der Einrichtung will am nächsten Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das kündigte Hubertus Knabe am Donnerstag an. „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein absolutes No-Go“, teilte Knabe mit. „Die Vorwürfe müssen ohne Ansehen der Person geprüft und, wenn sie sich bestätigen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geahndet werden.“

( BM )