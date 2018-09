No Go: Während der Fahrt mit dem Mobiltelefon herumspielen

Die Berliner Polizei beteiligt sich an der bundesweiten Aktion "Ablenkung im Straßenverkehr" und hat ein Auge auf Autofahrer mit Handy.

Verkehrssicherheit Mit dem Handy am Steuer - Polizei kontrolliert Autofahrer

Berlin. Wer sich am Donnerstag mit einem Handy in der Hand oder Kopfhörern im Ohr im Straßenverkehr bewegt, riskiert am Donnerstag, von der Polizei angehalten zu werden. Rund 11.000 Polizisten sind bei knapp 3200 Kontrollen und Aktionen seit 6 Uhr morgens bundesweit im Einsatz, um auf die Gefahren von Ablenkung aufmerksam zu machen.

Auch die Berliner Polizei beteiligt sich an der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" und kontrolliert Autofahrer im gesamten Stadtgebiet. Trotz des bereits seit Jahren bestehenden Verbots und der deutlichen Anhebung der Bußgelder nutze immer noch die Hälfte aller Autofahrer während der Fahrt das Mobiltelefon, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Jeder Sechste verfasse Textnachrichten am Steuer und durchschnittlich jeder vierte bediene nebenbei das Navigationssystem. Durch den Griff zum Handy werde das Unfallrisiko um das Fünffache erhöht.

Zusätzlich zu den Kontrollen wird die Berliner Polizei auch mit Informationsständen auf Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam machen.

( BM )