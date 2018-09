Der besondere Schmuck zum Geburtstag

Berlin. Zwölf Kreise schmücken Halskette, Ohrschmuck und Ring. Zwölf Kreise, die für die zwölf Jahrzehnte der Berliner Morgenpost stehen: Am heutigen Donnerstag wird die Berliner Morgenpost 120 Jahre alt und hat zu diesem Anlass mit dem passenden Namen „12 Dekaden“ eine eigene Schmuckkollektion herausgebracht.

Ausgewählt wurde das Design von den Lesern der Berliner Morgenpost. Im Frühjahr wurden vier Designvorschläge präsentiert, und die Leser konnten wählen, welche Schmucklinie am besten gefällt. Die meisten Stimmen bekam dabei „12 Dekaden“.

Hergestellt werden der Ring, die Halskette mit Anhänger und die Ohrringe von Juwelo, dem Berliner Experten für Edelsteine und Echtschmuck aus Kreuzberg. Jedes der drei dazugehörigen Schmuckstücke ist handgefertigt und besteht aus 925-Sterlingsilber. Gekrönt wird es durch einen echten Tsavorit. Der grüne, smaragdähnliche Edelstein ist benannt nach einem seiner häufigsten Fundorte, dem Tsavo-Nationalpark in Kenia, und gilt als „König der Granate“.

Die Goldschmiede und Designer von Juwelo haben die streng limitierte Auflage des Silberschmucks in vielen kleinen Schritten gefertigt: Erst ist ein 3-D-Modell entstanden. Das garantiert, dass jedes Schmuckstück sitzt. Mithilfe dieses 3-D-Modells entstand ein Wachsmodell, das noch per Hand optimiert und dann in Metall gegossen wurde. Am Schluss kam noch der Tsavorit in die Fassung.

Bevor das Schmuckstück dann zu den Lesern kommt, wird es noch gereinigt, poliert und kontrolliert. Zu jedem Schmuckstück gibt es selbstverständlich ein Echtheitszertifikat über das Karatgewicht.

Die Schmuckstücke können einzeln oder zum Sonderpreis zusammen als Set erworben werden. Die Kette mit Anhänger sowie die Ohrringe kosten jeweils 69 Euro, der Ring 49 Euro, der Setpreis beträgt 169 Euro.

Die limitierten Stücke können online unter www.juwelo.de/morgenpost bestellt werden oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 – 227 44 13. Das Set ist ausschließlich telefonisch bestellbar. Leser, die zu unserem Leserfest am Sonnabend angemeldet sind, finden an unserem Standort im Kranzler Eck auch einen Stand von Juwelo, bei dem sie die „12 Dekaden“ käuflich erwerben können.

Mehr zum Thema:

Ein ganz besonderer Geburtstag