„Jede Verspätung ist eine zu viel“

Berlin. In ihrem Büro im 12. Stockwerk des Trias-Towers an der Holzmarktstraße in Mitte spricht die Vorstandschefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta (49), über die Herausforderungen, die der wachsende Nahverkehr an Deutschlands größten Anbieter stellt.

Frau Nikutta, für viele Fahrgäste waren die letzten Wochen nicht nur wegen der Hitze schwierig. Es häufen sich Klagen über Verspätungen, Zugausfälle und die Enge vor allem in der U-Bahn.

Sigrid Nikutta: Die U-Bahn ist nach wie vor das zuverlässigste Verkehrsmittel in der Stadt, wir bewegen uns da auf einem sehr hohen Niveau. Im August lag die Zuverlässigkeit (dass eine geplante Fahrt auch ausgeführt wird – d. Red.) auf der U2 bei 97,2 Prozent, auf der U8 bei 98,3 Prozent und der U9 bei 96,7 Prozent. Die Pünktlichkeit der Fahrten lag zwischen 98,4 (U2) und 99,5 Prozent (U8). Das sind gute Werte. Dennoch ist jede Verspätung eine zu viel.

Was sind denn die Gründe dafür?

Gerade bei der U-Bahn haben wir zahlreiche Rückfallkonzepte, um Ausfälle möglichst zu vermeiden. Aber auch unsere Leute haben Grippe. Und auch unsere Leute leiden an außergewöhnlich heißen Sommertagen unter der Hitze. Wenn aber bei einer Grippewelle 25 Prozent der Kollegen erkrankt sind, kann man das manchmal kaum kompensieren. Da wünsche ich mir ein wenig mehr Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam mit den Kollegen von der S-Bahn bringen wir jeden Tag deutlich mehr als 4,3 Millionen Berlinerinnen und Berliner und die zahlreichen Gäste unserer Stadt ans Ziel. Allein die U-Bahn hat täglich gut 1,5 Millionen Fahrgäste. Auch unter manchmal schwierigen Bedingungen zeigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets vollen Einsatz und machen wahrlich einen guten Job. Auch sind die Zeiten, in denen das Personal spitz und knapp berechnet wurde, seit Jahren ­vorbei. Alle unsere Fahrgäste jeden Tag ­sicher und zuverlässig an ihr Ziel zu ­bringen, hat für uns dabei oberste Priorität.

Immer wieder sind auch Beschwerden zu hören, dass bei der U-Bahn häufiger als früher Kurzzüge fahren.

Bei der U-Bahn haben wir zwei Probleme. Zum einen ist die Fahrzeugflotte recht alt und im Durchschnitt 28 bis 29 Jahre im Einsatz. Diese Wagen müssen öfter zur Wartung und für Reparaturen in die Werkstatt. Um diese wachsenden Aufgaben zu bewältigen, haben wir in den vergangenen Monaten 45 zusätzliche Werkstattmitarbeiter eingestellt. 20 weitere Stellen sollen noch in diesem Jahr besetzt werden. Dazu kommt erschwerend ein massives Graffiti-Problem. Leider wird das in der Stadt eher als eine Street-Art-Kunst angesehen, mit so einem positiven Beigeschmack. Doch den positiven Beigeschmack gibt es für die BVG und unsere Fahrgäste nicht. Wir haben Tage, an denen wir fünf Prozent der U-Bahnzüge nicht einsetzen können, weil Fenster und andere betriebsrelevante Dinge beschmiert sind. Das ist ein Millionenschaden, der da entsteht und sehr negativ auf die Fahrzeugverfügbarkeit wirkt. Wir haben derzeit ein Graffiti-Waschgleis, wir müssen jetzt auf unserem Betriebshof in Britz ein Zweites bauen. Die Anlagen werden besonders teuer, weil beispielsweise das anfallende Wasser nicht ins Grundwasser gelangen darf. So eine Spezialanlage kostet rund 15 Millionen Euro. Dafür laufen bereits die Planungen.

Aber ohne neue Züge wird es bei der U-Bahn nicht gehen?

Wir bekommen ja schon neue U-Bahnwagen. 2012, als noch keiner vom Wachstum der Stadt sprach, hat der BVG-Aufsichtsrat Weitsicht bewiesen und die IK-Baureihe in Auftrag gegeben. Erst kamen zwei Vorserienfahrzeuge mit je vier Wagen. 2015 wurden aus dem Sonderinvestitionsprogramm für die wachsende Stadt 44 weitere Wagen bestellt, die auch auf Großprofillinien fahren können. Inzwischen erfolgt die Auslieferung der Serienfahrzeuge. 40 Wagen sind da, die restlichen 68 kommen bis April 2019. Die neuen Züge von Stadler sind zuverlässig, wir sind zufrieden. Insgesamt hat das Land mehr als 220 Millionen Euro investiert.

Aber langfristig ist das noch keine Lösung ...

Das ist richtig. Deshalb sind wir sehr froh, dass unser Aufsichtsrat vor Kurzem den 2016 beschlossenen finanziellen Rahmen für den Kauf von U-Bahnzügen vergrößert hat. Wir können jetzt für die Zeit ab 2021 nicht nur 1050, sondern bis zu 1500 neue U-Bahnwagen bestellen. Das sind 450 mehr. Wir reden da von rund einer Milliarde Euro, eine gigantische Investition, die das Land Berlin macht. Das ist ein großartiges Bekenntnis zum Öffentlichen Nahverkehr Berlins. Auch die Mindestabnahmemenge, also faktisch die Tranche des Auftrags, hat sich von 446 auf 606 Wagen erhöht. Das ist der größte Auftrag, den die Berliner Verkehrsbetriebe in ihrer fast 90-jährigen Geschichte vergeben werden. Und auch einer der größten Aufträge, die es je in Europa gab. Dies dürfte auch für die Industrie sehr interessant sein, weil er ihr über viele Jahre Planungssicherheit gibt.

Neu war im Sommer, dass sich Arbeitnehmervertreter der BVG-Mitarbeiter in Brandbriefen öffentlich zu Wort gemeldet haben. Sie beklagen unter anderem den Personalmangel, vor allem im Fahrbetrieb, aber auch in den Werkstätten.

Die wachsende Stadt und die damit verbundenen größeren Anforderungen an unseren Betrieb machen Veränderungen notwendig, die in einem Traditionsunternehmen wie der BVG nicht alle spontan gut finden. Da ist ein Diskussionsprozess im Gange, der im Moment auf allen Ebenen läuft. Das finde ich auch ganz normal. Dass die Probleme jetzt auch in aller Öffentlichkeit angesprochen werden, zeigt das Bedürfnis der Kolleginnen und Kollegen, mehr Rückhalt in der Politik und in der Öffentlichkeit zu bekommen. Denn die Arbeit, die die BVG-Kollegen machen, ist für die Stadt schon ein grandioser Job unter wirklich nicht ganz einfachen Bedingungen. Da gibt es verständlicherweise den Wunsch, dass auch gesehen wird, was die BVG hier alles macht. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren unser Angebot um fast fünf Millionen Nutzfahrzeugkilometer hochgefahren. Das entspricht dem gesamten Nahverkehrsangebot einer Stadt wie Braunschweig, das wir einfach mal mehr erbringen.

Aber das kann ja nicht mit dem bisherigen Personalbestand funktionieren?

Natürlich nicht. Die BVG hat allein 1000 Fahrerinnen und Fahrer neu rekrutiert. Und wir wollen noch weiterwachsen. Daher brauchen wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen, die mit uns die Zukunft gestalten wollen. Vor allem freuen wir uns über Bewerbungen von Frauen.

