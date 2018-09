Füchse-Youngster Simak macht auf sich aufmerksam

Berlin. Er gilt als eines der größten Talente im deutschen Handball. Nicht wenige Experten trauen Frederik Simak eine steile Karriere zu. In der noch jungen Bundesliga-Saison hat der Rückraumspieler der Füchse Berlin bereits angedeutet, dass er dieser Einschätzung gerecht werden könnte. Mit 17 Toren, davon zwölf verwandelte Siebenmeter, ist der 20-Jährige nach vier Spieltagen der beste Füchse-Schütze. "Es läuft ganz gut im Moment", sagte Simak lapidar vor dem Auswärtsspiel der Berliner am Donnerstag (19.00 Uhr) in Erlangen.

Simak gehört diese Saison erstmals dem Bundesliga-Kader an. Mit seinen Einsatzzeiten ist der frühere Leistungsträger der A-Jugend sehr zufrieden. "Es sind mehr, als ich gedacht habe", sagte der aus Südbaden stammende Student des Wirtschafts-Ingenieurswesen. Die von Trainer Velimir Petkovic erhaltene Chance möchte er "bestmöglich nutzen".

Simak hat vor allem das Vertrauen gerechtfertigt, von Petkovic als Siebenmeter-Schütze ernannt worden zu sein. In Abwesenheit des etatmäßigen Schützen Hans Lindberg hat sich der 1,97 Meter große Rückraum-Shooter auch nicht von Fehlerversuchen verunsichern lassen. "Er hat im nächsten Spiel mit einer hundertprozentigen Quote geantwortet", lobte der Coach seinen Youngster.

Petkovic geht mit Einzel-Lob meist sparsam um. Und er gibt auch zu, junge Spieler härter anzufassen. "Sie müssen durchs Feuer gehen, sie müssen den Druck spüren", rechtfertigt er sein Vorgehen.

( dpa )