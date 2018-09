Waldbrandgefahr steigt bei Temperaturen bis zu 32 Grad

Potsdam. Aufgrund der erneuten Hitze und Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Brandenburg weiter. Für den Mittwoch wird bereits in vier Landkreisen die höchste Warnstufe 5 ausgerufen - am Dienstag waren es noch zwei Landkreise. Wie das Umweltministerium in Potsdam am Mittwochmorgen auf seiner Internetseite mitteilte, sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz sowie der Landkreis Oder-Spree betroffen. In fünf Landkreisen gilt die zweithöchste Kategorie. Lediglich in der Uckermark und in der Prignitz sowie in den Regionen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Barnim wird Warnstufe 3 ausgesprochen. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad steigen - Entspannung ist deshalb nicht in Sicht.

( dpa )