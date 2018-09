Berlin. Ein Auto ist in Berlin-Hellersdorf in Flammen aufgegangen - die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Anwohner habe kurz nach Mitternacht in der Fercher Straße Rauch aus einem abgestellten Wagen auf einem Parkplatz bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Flammen am Heck des Fahrzeugs löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Autos verhindern. Verletzt wurde niemand.

( dpa )