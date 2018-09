Leckie zurück im Hertha-Training

Berlin. Mathew Leckie ist am Dienstag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wegen einer Innenbanddehnung hat der 27 Jahre alte Außenbahnspieler in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für den Hauptstadtclub bestritten. "Schön, dass er wieder dabei ist", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz. "Er muss in den nächsten zwei, drei Wochen zusätzlich Läufe machen, um seinen Fitnessrückstand aufzuholen", fügte der Ungar hinzu.

Nicht auf dem Trainingsplatz standen die Verletzten Peter Pekarik, Vladimir Darida, Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt, Alexander Esswein und Karim Rekik. Es sei nicht damit zu rechnen, dass von ihnen in dieser Woche noch jemand ins Mannschaftstraining zurückkehrt, teilte Dardai mit.

Auch der dritte Torhüter Jonathan Klinsmann fehlte. Der 21 Jahre alte Sohn des ehemaligen Nationalspielers und Bundestrainers Jürgen Klinsmann nimmt derzeit an einem Trainingscamp des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teil. Weil seine Mutter Amerikanerin ist, besitzt er neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Für die USA hat er bislang nur in der U-20-Auswahl gespielt. Deshalb könnte Klinsmann auch noch für den DFB auflaufen.

( dpa )