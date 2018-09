Beim Urteil zum Zensus geht es um Milliarden

Berlin. In Karlsruhe fallen bedeutende Entscheidungen. Wenn am heutigen Mittwoch die Richter am zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts über die Klage Berlins und Hamburgs gegen den Zensus 2011 entscheiden, stehen für die beiden Stadtstaaten womöglich Milliarden auf dem Spiel.

Der Zensus 2011 hatte für Berlin, Hamburg und andere große Städte Deutschlands nämlich gravierende Folgen. Als das Statistische Bundesamt die Resultate 2013 veröffentlichte, hatte Berlin plötzlich gegenüber den bisher gültigen Berechnungen fast 176.000 Einwohner weniger, Hamburg fast 83.000. Berlins amtliche Bevölkerungsstatistik wurde von 3,5 auf 3,26 Millionen abgesenkt, der Länderfinanzausgleich korrigiert. Berlin erhält in der Folge 470 Millionen Euro weniger pro Jahr und musste sogar 940 Millionen für 2011 und 2012 zurückzahlen. Deshalb haben Hamburg und Berlin in einer Normenkontrollklage die Methodik des Verfahrens angezweifelt und den obersten Verfassungsrichtern zur Prüfung vorgelegt.

Denn die Daten des Zensus, die Berlin und Hamburg so teuer zu stehen kamen, sind nicht das Ergebnis von einer echten Volkszählung. Zwar wurden Menschen, Gebäude und Wohnungen in ganz Deutschland ermittelt. Im Unterschied zu den vorhergehenden Volkszählungen – zuletzt 1987 in der Bundesrepublik Deutschland und 1981 in der damaligen DDR – wurden dabei nur knapp zehn Prozent der Einwohner befragt.

Um nicht alle Einwohner befragen zu müssen, wurde auf bereits in Registern erfasste Daten zurückgegriffen und diese durch erhobene Daten ergänzt. In der Folge ergaben sich erhebliche Abweichungen von den Melde­registern vor allem größerer Städte. Das lag nach Ansicht der Stadtstaaten auch daran, dass in größeren Gemeinden eine andere Methode zur Korrektur von Unrichtigkeiten angewendet wurde als in kleineren. Diese unterschiedliche Behandlung ist ein wichtiges Argument der Kläger.

In Zwischenschritten hatten die Stadtstaaten vor Gericht obsiegt und den Bundesbehörden gerichtlich untersagen lassen, die Zensus-Daten wie geplant zu löschen. Diese Anordnung wurde inzwischen mehrfach verlängert, um die strittige Methodik überprüfen zu können. Ob und wenn ja wie viel Geld Berlin am Ende aus einem möglichen Erfolg in Karlsruhe erwarten kann, ist völlig offen. Der Senat hatte sich stets zurückgehalten und versichert, es gehe auch um die grundsätzliche Frage der Belastbarkeit der Zensus-Daten. Berlin tat sich schwer mit einer Klage, weil die Stadt als größtes Nehmerland aus dem Länderfinanzausgleich nicht den Eindruck vermitteln wollte, es nur auf noch mehr Geld abgesehen zu haben.

Die Bundesverfassungsrichter haben aber die möglichen finanziellen Folgen für die Stadt in einer Begründung zu ihrem Eilantrag gegen die Löschung der Daten beziffert. Dort ist von 4,7 Milliarden Euro für die Jahre zwischen 2011 und 2021 die Rede, die für Berlin auf dem Spiel stehen.