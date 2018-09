Kabinett Woidke mahnt Kooperation von Land und Kreisen an

Beeskow. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hat eine enge Kooperation von Land und Kreisen angemahnt. "Es geht um das Miteinander. Wir wollen wissen, wo der Schuh drückt und wie wir gemeinsam den regionalen und sozialen Zusammenhalt stärken und das wirtschaftliche Wachstum überall voranbringen können", sagte Woidke am Dienstag anlässlich einer auswärtigen Kabinettssitzung in Beeskow im Landkreis Oder-Spree. Die von der rot-roten Koalition geplante Kreisreform war am Widerstand aus den Kommunen gescheitert. Deshalb soll jetzt auf regionaler Ebene über Kooperationen gesprochen werden, die das Land unterstützen würde.

( dpa )