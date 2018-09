Einige MINT-Studiengänge vermitteln auch Unternehmer-Denken

Ilmenau. Einer aktuellen Studie zufolge vermittelt etwa jeder fünfte MINT-Studiengang an ostdeutschen Hochschulen auch Inhalte zum unternehmerischen Denken und Handeln. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegen die Anteile mit 28,2 Prozent und 29,7 Prozent derartiger MINT-Studiengänge am höchsten, wie aus der Studie "Entrepreneurship Education Monitor 2018" der Technischen Universität (TU) Ilmenau vom Dienstag hervorgeht. Zu den MINT-Fächern zählen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Studienautoren hatten 2220 Studiendokumente von 1361 Eingeschriebenen an 58 ostdeutschen Hochschulen analysiert.

An Thüringer Hochschulen werden bei 19,1 Prozent der MINT-Studiengänge auch Inhalte zum Unternehmertum und etwa zu Firmengründungen vermittelt. Damit liegt der Freistaat laut Studie im Durchschnitt der ostdeutschen Länder. Besonders niedrig sei der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern (16,7 Prozent), Sachsen (15,4 Prozent) und Berlin (15,0 Prozent).

( dpa )