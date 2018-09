Betrunkener belästigt Schülerinnen am Hauptbahnhof

Berlin. Ein betrunkener Mann hat drei Schülerinnen am Berliner Hauptbahnhof sexuell belästigt. Der 30-Jährige fasste zuerst zwei 15- und 16-jährigen Mädchen am Montagabend an den Po, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Danach berührte er eine Mitschülerin (15) an der Schulter. Die Mädchen machten durch Schreie auf sich aufmerksam und flüchteten dann zu einem vereinbarten Treffpunkt mit Mitschülern. Der Mann verfolgte sie, wurde aber vom Lehrer der Klasse festgehalten, bis die Polizei eintraf. Eines der Mädchen erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es wird wegen sexueller Belästigung ermittelt.

( dpa )