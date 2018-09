Berliner Mini-Schwein zieht aufs Land nach Sachsen-Anhalt

Berlin/Ahlsdorf. Vor dem Umzug seines Besitzers nach Barcelona hat das Mini-Schwein Shade aus Berlin-Weißensee auf einem Hof in Sachsen-Anhalt eine neue Heimat gefunden. "Ich habe gemerkt, dass ihm in der Innenstadt etwas fehlt - wie etwa der Kontakt zu Artgenossen", sagt Benjamin Hartmann (30), der sich das mittlerweile 70 Kilogramm schwere Tier zusammen mit seinem Partner vor drei Jahren zulegte. Shade wurde durch Medienberichte bekannt, es begleitete seine Besitzer in Berliner Parks und in der Straßenbahn. Sein neues Zuhause in Ahlsdorf teilt das Haupstadt-Schwein mit fünf anderen Schweinen, Pferden, Hühnern und Ziegen. "Zum Glück hat sie sich eingelebt", sagt Hartmann zwei Wochen nach der Trennung.

( dpa )