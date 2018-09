Besuch beim neuen Präsidenten des Berliner Tischtennis-Verbandes

Über die Frage, was er gerne an der Berliner Morgenpost ändern würde, muss Daniel Gansen kurz nachdenken. Viel sei es nicht, sonst würde er die Zeitung nicht schon seit Jahren lesen, sagt der Berliner. Aber wenn er sich etwas wünschen könnte, dann vor allem eines: Dass Tischtennis eine größere Rolle in der Berichterstattung spielt. Das hat in erster Linie persönliche Gründe. Seit 36 Jahren ist der heute 45-Jährige selbst als Spieler aktiv, er ist Vorstandsvorsitzender des Vereins TTC Blau-Gold und seit zwei Monaten auch Präsident des Berliner Tisch-Tennis Verbandes. „Medial ist Tischtennis unterrepräsentiert“, findet Gansen. Deshalb heißt auch eines seiner Ziele als neuer Präsident: die Bekanntheit des Sports und der Berliner Talente zu erhöhen.

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist das Treffen mit Morgenpost-Redakteurin Susanne Kollmann. Im Rahmen der Jubiläumsaktionen „120 Jahre Berliner Morgenpost“ wurden zwölf exklusive Treffen mit Redakteurinnen und Redakteuren der Zeitung verlost. Daniel Gansen zählt zu den Gewinnern und hat in die Geschäftsräume des Berliner Tisch-Tennis Verbandes eingeladen.

Faszination Tischtennis

Hier spricht er mit Susanne Kollmann über das, was ihn an dem Sport fasziniert, welche Herausforderungen es für den Verband und die Vereine gibt und natürlich auch über die Zeitung. Daniel Gansen war acht Jahre alt, als er zum Tischtennis kam. „Mein Bruder hat damals angefangen, Tischtennis zu spielen“, erinnert er sich. Auch seine Schwester habe dann mit dem Sport begonnen und „da lag es nahe, dass ich als Küken hinterherkomme“. Sein Bruder wurde für Gansen zum Vorbild – so wie später auch Deutschlands Top-Spieler Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov. Denn die, findet er, seien nicht nur erfolgreich, sondern darüber hinaus auch bodenständig und sympathisch in ihrem Auftreten geblieben. Als Kind kam Gansen übrigens nicht nur zum Tischtennis, sondern auch zur Morgenpost. „Meine Eltern haben die Morgenpost gelesen“, erzählt er. Sein Lieblingsteil damals war – wenig überraschend – der Sportteil. Bis heute ist sein Interesse am Sport groß, nicht nur am Tischtennis, sondern auch am Handball oder Basketball.

Im Basketball hat sich der Berliner als Jugendlicher auch selbst ein Jahr lang versucht. Am Ende blieb er aber dem Tischtennis treu. Die Antwort, auf die Frage warum, ist simpel: Der Sport mache ihm einfach Spaß, sagt Gansen. „Ich spiele gerne überall, mal vorne an der Platte und mal weiter hinten. Und ich kämpfe um jeden Ball, auch wenn er schon verloren scheint.“ Ein weiterer Vorteil des Sports sei, dass man ihn lange ausüben kann. Neben seiner Arbeit als Hausverwalter versucht Gansen bis heute mindestens zweimal pro Woche zu trainieren, dazu kommen dann noch Turniere und Liga-Spiele. „Man muss auch bei 30 Grad in die Halle gehen“, sagt Gansen und fügt mit einem Lachen hinzu: „Tischtennis-Spieler sind verrückte Leute.“ Auch in diesem Sommer habe er regelmäßig trainiert.

Dennoch sagt er über seine eigenen sportlichen Ambitionen: „Die Zeiten, in denen ich auf ein Ziel hingearbeitet habe, sind vorbei.“ Nachdem er in der vergangenen Saison in der Verbandsoberliga gespielt hat, steht er nun in der Landesliga an der Platte. Früher, sagt Gansen, habe er kein Turnier ausgelassen. Das ist inzwischen anders. Im Vordergrund stehen für den Berliner heute der Spaß und der Ausgleich zum Beruf. Der Sport sei das eine, aber es gehe auch um die Gespräche mit den anderen Spielern. „Und die Freude zu sehen, wie andere sich entwickeln“, sagt Gansen. Zwar sei er nie als offizieller Trainer im Einsatz gewesen, aber er sei als Betreuer des Nachwuchses in seinem Verein aktiv – und konnte dabei auch beobachten, wie sich das eine oder andere Talent abgezeichnet und verbessert hat.

Mehr als zehn Stunden in der Woche gehören dem Sport

Die Förderung des Nachwuchses steht deshalb auch auf der Prioritätenliste der Dinge, die er als Präsident des Verbands angehen will, weit oben. Weitere Aspekte? „Den Service für die Vereine erhöhen, Integration und Inklusion verbessern“, sagt Gansen.

Dass er überhaupt in die Position als Präsident gekommen ist, sei ungeplant gewesen, sagt Gansen. „Der amtierende Präsident hat nicht mehr kandidiert. Und mein großes Hobby ist Tischtennis, da hat man natürlich auch Interesse daran, dass es dem Verband gut geht.“ Und so trat er spontan zur Wahl an und erhielt die Mehrheit der Stimmen.

Derzeit ist Gansen dabei, sich in alle Bereiche einzuarbeiten. Minimum zehn Stunden die Woche, schätzt er, investiere er in seinen Sport. Das sei natürlich ein Aufwand, den es neben Beruf und Familie zu stemmen gilt. „Aber es darf keine Belastung, sondern muss der freie Wille sein.“ Und zwischendurch bleibt dann auch noch Zeit, die Morgenpost zu lesen. Möglichst vollständig, soweit er es zeitlich schaffe, sagt Gansen. Dabei hat er nach wie vor die Print-Ausgabe abonniert. „Da geht es auch um Rituale und die Tradition“, erklärt er. Deshalb will er der gedruckten Morgenpost weiterhin treu bleiben. So wie eben auch dem Tischtennis.