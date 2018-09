Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache.

Brände Brand in der Lieberoser Heide unter Kontrolle

Lübben. Der Brand in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus ist nach Einschätzung des Landkreises unter Kontrolle - die Löscharbeiten werden aber noch Tage andauern. Am Montag waren neben 40 Feuerwehrleuten auch ein Hubschrauber und ein Panzer der Bundeswehr im Einsatz, wie der Landkreis Dahme-Spreewald mitteilte. Die 200 Hektar große Fläche ist von Schutzstreifen eingegrenzt, wegen alter Munition können die Feuerwehrleute die brennenden Gebiete allerdings nicht betreten. Ortschaften und Menschen sind den Angaben zufolge nicht in Gefahr.

( dpa )