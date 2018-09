Zwei Radfahrer von Lastwagen erfasst: einer tot

Ein weißes Fahrrad mit einem schwarzen Kreuz erinnert an einer Ampelkreuzung an einen Unfall mit tödlichen Ausgang.

Berlin. Erneut sind in Berlin zwei Fahrradfahrer von Lastwagen erfasst worden. Ein Mann wurde dabei am Montag tödlich, eine Frau schwer verletzt. Der Radfahrer fuhr gegen 12.00 Uhr in Mitte auf der Mollstraße in Richtung Torstraße, wie die Polizei mitteilte. Ein abbiegender Lkw erfasste ihn auf Höhe der Otto-Braun-Straße. Weitere Angaben zu dem Mann oder dem genauen Unfallverlauf waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Der andere Unfall ereignete sich nur wenig früher in Mariendorf. Die Radfahrerin fuhr am Vormittag auf der Säntisstraße als sie von einem Laster erfasst wurde, der in Richtung Mariendorfer Damm abbog. Weitere Details zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt nach Angaben eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr. Die "BZ" hatte zuvor berichtet.

( dpa )