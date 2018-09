Lkw-Fahrer bei Zusammenstoß auf A2 schwer verletzt

Bornstedt. Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Bornstedt (Landkreis Börde) ist ein Lastwagenfahrer aus Berlin schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sattelschleppers mit Getränkekisten fuhr am Montagmorgen in Richtung Hannover auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der Aufprall war so heftig, dass der vordere Laster gegen einen weiteren Lastwagen geschoben wurde, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des mittleren Lkw wurde leicht verletzt. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus. Wegen des Unfalls wurden zwei Fahrstreifen der A2 in Richtung Hannover für rund vier Stunden gesperrt.

( dpa )