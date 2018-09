Nächste Hertha-Verletzung: Torunarigha fällt aus

Berlin. Mit dem Ausfall von Jordan Torunarigha vergrößern sich die Personalsorgen in der Abwehr von Hertha BSC. Der U21-Nationalspieler habe sich beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg eine Achillessehnenverletzung zugezogen und falle "bis auf Weiteres" aus, teilten die Berliner am Montag mit. Der 21 Jahre alte Torunarigha müsse den Fuß zunächst einige Wochen mit einem speziellen Schuh ruhigstellen.

"Das ist natürlich sehr schade für Jordan, denn er war richtig gut drauf", sagte Trainer Pal Dardai. "Ich wünsche ihm, dass er bald wieder auf dem Platz ist. Wir werden das wie auch die anderen Ausfälle bisher als Mannschaft auffangen." Dardai musste zuletzt bereits auf die Abwehrspieler Karim Rekik, Peter Pekarik und Maximilian Mittelstädt verzichten.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Torunarigha am Samstag in der 74. Minute in Wolfsburg hatte Routinier Fabian Lustenberger seinen Platz eingenommen. Hertha teilte weiter mit, dass Torunarigha "je nach individuellem Heilungsverlauf" wieder ins Training einsteigen werde.

"Das ist für den Moment sicherlich bitter für Jordan und für uns ein Ausfall der weh tut, denn Jordan hat bisher richtig gute Leistungen gezeigt", sagte Geschäftsführer Michael Preetz vor dem nächsten Bundesligaduell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr). "Er bekommt von uns jede Unterstützung, um schnellstmöglich wieder zurück zu sein." Tournarigha stand bislang in allen vier Pflichtspielen der Hertha in der Startelf.

( dpa )