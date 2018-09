Noch einmal Badewetter in Berlin und Brandenburg

Berlin. Bei Temperaturen bis zu 28 Grad können die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag noch einmal einen Sprung ins Wasser wagen. Tagsüber soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter und trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen demnach am Tag bei 26 Grad, in der Nacht kühle es auf bis zu acht Grad ab. Für die hohen Temperaturen ist nach DWD-Angaben ein Hochdruckgebiet über Osteuropa verantwortlich. Das sorge auch in den kommenden Tagen für gutes Wetter: Für Dienstag prognostiziert der Wetterdienst in der Region bis zu 31 Grad.

