Berlin hat 2017 fünf Millionen Euro und ein Pferd geerbt

Berlin. Von einem großzügigem Erbe, das ein unbekannter, vermögender Onkel in Übersee einem unverhofft vermacht, träumt wohl so mancher Berliner. Für das Land Berlin ist das indes kein Wunschtraum, sondern sogar regelmäßig der Fall. Die Hauptstadt hat im vergangenen Jahr 5,19 Millionen Euro aus Nachlässen eingenommen. Im Jahr zuvor waren es sogar 5,34 Millionen Euro. Das geht aus einer Haushaltsunterlage der Finanzverwaltung hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Seit 2010 ist Berlin auf diese Weise ein Vermögen von knapp 30 Millionen zugefallen.

„Sogenannte Fiskalerbschaften fallen dem Land immer dann zu, wenn sonst kein Erbe ermittelt werden kann“, erklärt Eva Henkel, Sprecherin des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD). Dabei erbt das Land nicht nur Barvermögen, sondern auch Häuser, Wohnungen oder Grundstücke. Das war im vergangenen Jahr 656 Mal der Fall. Dazu kamen zwölf weitere Erbschaften, bei denen die Verstorbenen per Testament verfügt haben, dass zumindest ein Teil ihres Besitzes an das Land Berlin geht.

Meist seien diese testamentarischen Erbschaften an bestimmte Verfügungen gebunden – etwa die Verwendung für einen sozialen Zweck.

Obdachlose Frau hinterlässt wertvolle Goldmünzen

Bei den Erbschaften handele es sich aber bei Weitem nicht nur um Geld und Immobilien, betont Eva Henkel. „Gerade hinter den Fiskalerbschaften stecken oft tragische und auch kuriose Fälle.“ So hätten Mitarbeiter ihrer Verwaltung, die mit der Ermittlung von Nachlässen betraut sind, bei einer älteren, völlig mittellosen und obdachlosen Frau, die ohne Angehörige verstorben war, den Hinweis auf ein Bankschließfach gefunden. „In dem Schließfach fanden sich wertvolle Goldmünzen, die Frau hätte eigentlich ein luxuriöses Leben führen können“, sagt sie.

Nicht selten erbt das Land auch Goldzähne. Diese befänden sich allerdings nicht mehr im Gebiss des Verstorbenen, versichert Henkel. Zumeist habe es sich um Goldzähne gehandelt, die der Verstorbene selbst schon geerbt hatte. Kurios auch der Fall im vergangenen Jahr, als Berlin ein krankes Pferd erbte.

Da der Nachlass insgesamt die Kosten abgedeckt habe, habe Berlin das Pferd auch tatsächlich zum Tierarzt geschickt. „Wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir das jedoch nicht getan“, betont die Sprecherin. So wie in dem Falle eines unter Denkmalschutz stehenden Hauses im Berliner Umland. „Da hat sich die Gemeinde an uns gewendet in der Erwartung, dass wir die Sanierung finanzieren“, sagt Henkel. Dieses habe man jedoch dankend abgelehnt, weil die Sanierungskosten höher gewesen wären als ein möglicher Veräußerungsgewinn.

Gibt es keine anderen Erben, muss das Bundesland, in dem der Erblasser gewohnt hat, einspringen – oder, falls der Verstorbene im Ausland lebte, der Bund. Das passiert auch, wenn Nachkommen eine Erbschaft nicht annehmen, weil diese überschuldet ist. Anders als diese haftet das Land aber ausschließlich mit dem Wert des Nachlasses, während andere Erben zur kompletten Schuldentilgung verpflichtet sind.

Eine testamentarische Erbschaft ist gegenüber den Fiskalerbschaften zwar deutlich seltener, aber jüngst hat der Bezirk Mitte eine solche erhalten – 400.000 Euro von einer Frau aus Wedding. Bedingung: Das Geld soll laut Testament für Heimkinder, kranke Kinder und Arme eingesetzt werden.

Bezirk Mitte erbt drei Mal 400.000 Euro

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hatte die Bevölkerung im August dazu aufgerufen, Vorschläge zur Verwendung des Geldes zu machen. „Wir haben sie noch nicht durchgezählt, aber es dürften deutlich über 100 sein“, sagte von Dassel der Berliner Morgenpost. Von baulichen Maßnahmen für eine Obdachloseneinrichtung über die Betreuung von schwerst kranken Kindern vor und nach OPs bis zu Kindererholungsmaßnahmen sei alles dabei.

Spätestens im Oktober will von Dassel Unterlagen gesichtet und einen Vorschlag zur Entscheidung vorbereitet haben. Sein Bezirk sei zwar zumeist Begünstigter von Erbschaften bei zu Lebzeiten unverkäuflichen Kunstwerken. „Geld in nennenswertem Umfang haben wir in den letzten knapp zehn Jahren drei Mal bekommen – erstaunlicherweise jeweils um die 400.000 Euro“, sagt der Bezirksbürgermeister.