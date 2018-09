„Die Investitionen kommen nicht in Fahrt“

Berlin. Der Präsident der Fachgemeinschaft Bau, Klaus-Dieter Müller, ärgert sich über die langsamen öffentlichen Vergabeverfahren im Bauwesen. Sein Verband ist selbst Bauherr. Die Fachgemeinschaft Bau, die Berlins handwerksnahe Baufirmen organisiert, zieht in Wilmersdorf ein Wohnhaus hoch, in dem danach bevorzugt Mitarbeiter wohnen sollen. Für den Stuckateur-Meister ist es Ehrensache, dass es sich hier um eine Modell-Baustelle handelt, bei der durch strenge Eingangskontrollen Schwarzarbeit unterbunden wird.

Herr Müller, knallen in den Bauunternehmen nicht die Korken? Sie müssen doch im Geld schwimmen, so viel wie derzeit gebaut wird.

Klaus-Dieter Müller: Ja, die konjunkturelle Lage ist sehr gut. Unsere Mitgliedsunternehmen berichten von einer sehr hohen Auslastung. Wobei es nicht garantiert ist, dass auch der Rohrleitungsbauer viele Aufträge hat, wenn der Maurer gut zu tun hat.

Alle beklagen den Mangel an Fachkräften. Wie ist die Lage in Ihrem Unternehmen, dem Klaus Rogge Spezialbau?

Wir könnten mehr Fachkräfte gebrauchen und forcieren die Ausbildung. Auf unserem Lehrbauhof in Marienfelde haben wir im neuen Lehrjahr schon 230 Auszubildende, 30 Prozent mehr als in den Vorjahren. Im Herbst kommen immer noch mehr hinzu, sodass wir am Ende mit etwas Glück bei 250 landen können. Das reicht aber trotzdem noch nicht aus, um in naher Zukunft den altersbedingten Abgang auszugleichen.

Wenn das Land Berlin jetzt sein Jahrzehnt der Investitionen ausruft, ist das für die regionale Bauwirtschaft überhaupt zu schaffen? Bei dieser Nachfrage?

Was derzeit passiert, tut der Baubranche nicht gut. Wir sind immer bestrebt, eine kontinuierliche Auslastung zu haben und einen relativ langen Vorlauf. Es ist gut zu wissen, dass ich meine Mitarbeiter nicht nur für drei Wochen beschäftigen kann, sondern für drei oder sechs Monate. So kann ein Betrieb ruhig agieren und auch planen. Diese Fieberkurven, bei denen es entweder gar keine Investitionen gibt oder ganz viele, sind schädlich. Insbesondere dann, wenn viele Branchen mit dem Fachkräftemangel kämpfen. Überall wird gesucht. Und wir stehen derzeit zum Beispiel auch im Wettbewerb mit dem Senat.

Wie äußert sich diese Konkurrenz?

Das Land möchte Ingenieure, Planer, Bauleiter einstellen, die wir auch benötigen.

Die gehen dann aber immer zu Ihnen, weil Ihre Firmen besser bezahlen ...

Nicht immer. Das trifft vielleicht für Behörden direkt zu, aber nicht für landeseigene Unternehmen. Die werben zum Teil direkt von den Universitäten unsere Mitarbeiter ab, die wir in betreuten dualen Studiengängen ausbilden.

Aus den Bezirksämtern hört man, es meldeten sich oft gar keine Firmen, wenn Aufträge ausgeschrieben werden. Woran liegt das?

Ich kenne das. In meiner Firma habe ich auch schon Angebote nicht ausgefüllt. Die sind manchmal das Papier nicht wert. Denn sehr häufig schreiben öffentliche Auftraggeber, ob Wohnungsbaugesellschaften oder die öffentliche Hand selbst, auch wegen Mangels an Planern und Architekten nicht nach Gewerken getrennt aus, obwohl sie dazu verpflichtet wären. Das heißt, es werden eben nicht Maurer für die Maurerarbeiten gesucht und für den Trockenbau Trockenbauer und so weiter. Stattdessen schnürt man Pakete und bündelt die Gewerke. Der Maurer bekommt dann auch das Paket für den Dachdecker und den Rohrleger. Oft gewinnen Firmen Pakete, obwohl ihre eigentlichen Kernkompetenzen darin nur sehr gering vorkommen.

Welche Folgen hat das?

Was die Auftraggeber spüren, spüren die Firmen genauso. Ich muss dann Gerüstbauer, Maler, Klempner anfragen und kann nicht sicher sein, dass die zur Verfügung stehen. Und die Kalkulation ist schwierig. Ich muss dem öffentlichen Auftraggeber ja nachweisen, wie viel Geld der Nachunternehmer bekommt. Ich muss schriftlich bestätigen, welcher Nachunternehmer von mir beauftragt werden soll. Das bedeutet, ich kann nur auf Basis eines konkreten Angebotes eines Nachunternehmers mein eigenes Angebot kalkulieren. Wenn ich eine Ausschreibung mit zehn, zwölf Gewerken habe kann es sein, dass mir am Schluss noch zwei fehlen, weil die im geforderten Ausführungszeitraum keine Leute haben. Da kann es schon mal passieren, dass ich mich von vornherein dazu entschließe, nicht an einem solch aufwendigen Verfahren teilzunehmen, wenn ich wenig Chancen sehe.

Bevorzugt diese Art von Paketausschreibung damit große Unternehmen?

Sowohl als auch. Bei kleinen Aufträgen wie Schultoiletten fliesen oder ein paar Klassenräume streichen, kommen oft kleine Firmen mit Universalhandwerkern zum Zuge, die irgendwie alles können. Die ganz großen Aufträge gehen hingegen oft an große, international agierende Bauunternehmen, die Schulen oder Kitas oder Wohnblocks schlüsselfertig anbieten und auf die grüne Wiese stellen.

Jetzt will der Senat ja 5,5 Milliarden Euro für Schulbau und Schulsanierung ausgeben. Kriegen die das Geld verbaut?

Das wird schwierig. Denn es reden zu viele Stellen dabei mit. Wir fragen seit über einem Jahr: Was schreibt ihr wann aus? Welche Summen kommen in welchen Jahren auf den Markt? Darauf bekommen wir keine Antwort.

Das heißt, es gibt keinen richtigen Plan, nachdem Sie sich richten könnten?

Um Leute kontinuierlich beschäftigen zu können, wäre es überaus hilfreich zu wissen, dass die Planungsphase zum Beispiel Mitte 2019 abgeschlossen ist, dass es danach zügig Baugenehmigungen gibt und dann die eigentliche Bautätigkeit beginnt. Dann weiß ich, mit meinem Ausbau komme ich wohl im Frühjahr 2020 dran. Das würde uns vorausschauende Planung ermöglichen, aber die gibt es alles nicht. Das Jahrzehnt der Investitionen kommt so nicht in Fahrt – beziehungsweise wissen wir nicht, wann.

Hindert Sie diese Situation, jetzt Leute einzustellen und Kapazitäten aufzubauen?

Viele Unternehmer vermuten, dass es mit der guten Konjunktur auch in den nächsten Jahren weitergeht und bilden mehr aus. Das war lange Jahre nicht so. Aber wir kriegen wie gesagt die Auszubildenden nicht. Dabei sind wir gerade in der Baubranche offen für Geflüchtete. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn unter diesen Menschen nicht viele sind, die Vorkenntnisse auf dem Bau mitbringen. Aber es gestaltet sich schwierig. Und selbst wenn es gelingt, dann dauert es Jahre, ehe ein junger Mensch eine voll einsatzfähige Fachkraft ist.

Ist es für Bauunternehmen nicht viel

attraktiver, für private Auftraggeber zu arbeiten als für die öffentliche Hand?

Bei Privaten muss ich keinen Rattenschwanz von Erklärungen abgeben. Es gibt weniger Formalismus. Das macht es einfacher, Aufträge zu akquirieren, teils auch zu besseren Preisen. Wenn eine Firma dazu die Möglichkeit hat, dann macht sie das. Öffentliche Auftraggeber haben aber eine große Bedeutung, weil die Gefahr der Insolvenz anders als bei privaten Investoren nicht besteht. Der öffentliche Sektor wäre viel interessanter als Auftraggeber, wenn die Qualität der Ausschreibungen besser wäre.

Solange sich also das Vergabewesen nicht verbessert, bleibt es also schwierig, die riesigen öffentlichen Investitionssummen tatsächlich zu verbauen?

Es ist nicht nur die Vergabe. Es dauert immer noch viel zu lange, bis Baugenehmigungen erteilt werden. Die Bezirke müssen in die Lage versetzt werden, hier schneller zu werden. Es geht weiter mit der Sondernutzung von Straßenland und der Baustellen-Einrichtung, die die bezirklichen Tiefbauämter oder die Verkehrslenkung Berlin genehmigen muss. Da warten wir oft Monate. An der

Gatower Straße mussten geplante Bauarbeiten zwei Tage vor Beginn abgesagt werden, weil die Genehmigung der Verkehrslenkung nicht vorlag, obwohl die Anträge Monate vorher eingereicht worden sind.

Wie groß ist das Problem mit Schwarzarbeit und unseriösen Firmen?

Das ist nicht wirklich bekämpft. Wir haben als Kontrollinstitution die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes. Unsere Betriebe melden monatlich dorthin, zum Beispiel, dass Fritz Müller 168 Stunden gearbeitet und diesen Lohn bekommen hat. So kann ich den Stundenlohn ausrechnen. Manche Firmen geben aber zu wenige Stunden an. So erfahren wir, dass Firmen in unserer Region angeblich nur zu 50 Prozent ausgelastet sind. Im Winter kann man das erklären, viele Gewerke frieren ein. Aber im Sommer, bei guter Konjunktur, ist das eigentlich unmöglich.

Was könnte man dagegen tun?

Die Sozialkasse weiß genau, wie viele Umsätze eine Firma macht, wie viele Leute sie beschäftigt. Daraus lässt sich einfach ablesen, ob sie seriös und leistungsfähig ist oder nicht. Wir drängen den Senat schon lange, dass sich öffentliche Auftraggeber diese Beitrags- und Meldebescheinigungen der Sozialkasse ansehen sollten. Das tun sie aber nicht. Denn ohne wird es billiger und die Budgets können leichter eingehalten werden.

