Bundestrainer Stamm: "Weiß noch nicht, wie es weitergeht"

Berlin. Die sportliche Zukunft von Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm ist noch offen. "Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe nur Vertrag bis 31. Dezember", erklärte der Coach am Sonntag in einem Interview der online-Ausgabe der "Bild-Zeitung".

Nach dem Weltcup, bei dem die deutsche Nationalmannschaft noch im Rennen um Platz drei ist, werde sich Stamm zwei Wochen um Familie und Firma kümmern, "dann werde ich mich irgendwann mit dem DSV zusammensetzen und reden, ich bin da völlig entspannt", sagte der 57 Jahre alte Berliner.

Nach sechs Jahren Pause wird 2019 in Gwangju/Südkorea wieder ein deutsches Team an der Wasserball-WM teilnehmen. Stamm hat in über 100 Tagen Vorbereitung eine konkurrenzfähige Mannschaft geformt.

( dpa )