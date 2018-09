In Berlin wird es noch einmal richtig warm

Am Montag und Dienstag soll es laut Wetterexperten in Berlin noch einmal richtig sommerlich werden.

Berlin. Knapp eine Woche vor dem kalendarischen Herbstbeginn zeigt sich der Sommer 2018 in Berlin und Brandenburg noch einmal von seiner besten Seite. An diesem Montag steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf 28 Grad. Am Dienstag erwarten die Wetterexperten sogar 31 Grad. Es bleibe heiter und trocken.

Schon zum Berlin-Marathon zeigte sich am Sonntag die Sonne. Die Temperaturen lagen zwischen 21 bis 24 Grad.

( dpa )