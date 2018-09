Radfahrer protestieren diese Woche für mehr Radwege

Berlin. Engagierte Radfahrer haben für diese Woche in Berlin zu Protesten aufgerufen. Anlässlich des jährlichen "Park(ing) Days" wollen die Aktivisten an diesem Freitag auf den ihrer Ansicht nach enormen Platzverbrauch von Autos in Städten hinweisen. Am Sonnabend soll bei der 18. ADFC-Kreisfahrt unter anderem für bessere Fahrradwege aufs Rad gestiegen werden.

In einer gemeinsamen Erklärung zum "Park(ing) Day" forderten der Fahrradclub Berlin (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland Nordost und der Verein autofrei leben!, die Zahl von Parkplätzen zu reduzieren, die Gebühren für Parkplätze anzuheben sowie Parkverstöße stärker zu ahnden. Idee der Aktion ist es, Parkplätze einen Tag lang zu öffentlichen Parks umzufunktionieren. Eine zentrale Aktion ist für 11.00 Uhr in der Akazienstraße in Berlin-Schöneberg geplant.

Am Samstag um 14.00 Uhr startet am Potsdamer Platz die traditionelle ADFC-Kreisfahrt. Unter dem Motto: "Umbau statt Autostau - Mobilitätsgesetz umsetzen!" soll für bessere und sichere Radwege sowie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs demonstriert werden. "Die Verkehrswende ist keine Frage des Könnens, sondern des Wollens", sagte Evan Vosberg, stellvertretender Landesvorsitzender des ADFC.

Ende Juni hatte das Abgeordnetenhaus das neue Mobilitätsgesetz beschlossen. Danach erhalten Fahrräder und öffentlicher Nahverkehr in der Verkehrsplanung Vorrang vor dem Autoverkehr. Vergangenen Montag kritisierte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos), dass ein schnellerer Ausbau der Berliner Radwege durch langwierige Abstimmungen zwischen allen Beteiligten verhindert werde.

