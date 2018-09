"Ein tolles Spiel": Hertha bleibt mit neuer Qualität dran

Berlin. Pal Dardai präsentierte sich bester Laune. Beim Fernsehauftritt am Sonntagmorgen scherzte der Coach von Hertha BSC, schwärmte über das "Hammer-Tor" von Ondrej Duda beim 2:2 (0:0) beim VfL Wolfsburg. Doch ein Thema vermieste dem Ungarn immer noch die Stimmung. Das angebliche Foul von Arne Maier nahe der Strafraumgrenze an U21-Europameister Maximilian Arnold vor dem Elfmeter zum 1:1 (87. Minute) erzürnte Dardai weiterhin: "Wer macht das Foul hier?", schimpfte er im Sport1-"Doppelpass". "Entweder gar keiner oder der Wolfsburg-Spieler."

Auch nach dem Spitzenspiel ist die Gesamt-Gemütslage beim Berliner Fußball-Bundesligisten allerdings weiterhin bestens. Ohne Saison-Niederlage besitzt Hertha vor dem Verfolgerduell mit Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (15.30 Uhr) im heimischen Olympiastadion beste Chancen, sich vorerst im oberen Tabellendrittel festzusetzen. "Beide Mannschaften sollten zufrieden sein", resümierte Dardai nach der spektakulären Schlussphase mit drei Toren in den letzten Minuten. "Das war ein tolles Spiel."

Wie schon bei den beiden Siegen gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) und beim FC Schalke 04 (2:0) zeigte sich, dass das Team die neue taktische Flexibilität, die Dardai vor der Saison einstudieren ließ, verinnerlicht hat. Auch während der Partie reagierte Hertha mit Umstellungen auf die Spielweise der Niedersachsen. "Ich habe eine Riesen-Respekt davor, wie eingespielt sie sind und wie sie die Räume zumachen", sagte Wolfsburgs Bruno Labbadia über das Werk seines Trainer-Kollegen Dardai.

Der niederländische Neuzugang Javairo Dilrosun deutete bei seinem Startelf-Debüt mit dem Solo vor dem 1:0 (61.) sein großes Potenzial an. "Ich bin sehr glücklich, dass ich starten durfte und direkt getroffen habe", sagte der 20-Jährige. "Hoffentlich geht es so weiter."

Und wie schon auf Schalke traf Duda zum 2:1 per direktem Freistoß (90.+1) - dieses Mal nicht in den Winkel, sondern gewitzt unter der VfL-Mauer her. "Er hat sich sehr gesteigert in diesem Jahr", lobte Dardai. "Nicht umsonst trägt er bei uns den Spitznamen 'Number 10'. Er ist ein schlauer Junge."

Der Coach mag sich grämen, dass sein Team trotz der erneuten Führung in der Nachspielzeit nicht zum dritten Mal in Serie in dieser Saison gewann. Das 2:2 indes war gerecht. "Weil wir ein spätes Tor erzielt haben, hätten wir eigentlich gewinnen können", sagte Dilrosun, wollte den zwei verspielten Führungen aber nicht hinterhertrauern. "Als Team können wir trotzdem mit unserer Leistung und dem Punktgewinn zufrieden sein." Kurz vor Schluss schockte Admir Mehmedi auf Vorlage des Ex-Herthaners John Anthony Brooks die Gäste mit dem späten Ausgleich (90.+3).

Dennoch durfte Dardai mit der Abwehrleistung seines Teams insgesamt zufrieden sein: Erst nach 266 Minuten setzte es das erste Gegentor der Saison. So lange hatte Hertha zum Saisonstart noch nie eine makellose Bilanz bewahrt.

( dpa )