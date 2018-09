Seniorin bestohlen: Polizei nimmt mutmaßliche Diebe fest

Berlin. Die Polizei hat in Berlin-Niederschöneweide zwei mutmaßliche Trickdiebe gefasst. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, sollen die beiden am Freitagmittag einer 82-Jährigen die Geldbörse und das Handy gestohlen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge fragten die Männer durch das Fenster der Wohnung der Frau, ob diese etwas kaufen wolle. Die Seniorin ließ sie daraufhin in den Hausflur. Einer der Verdächtigen soll anschließend gefragt haben, ob er die Toilette benutzen könne. Im selben Moment soll der andere die Sachen aus der Tasche der Frau genommen haben, die sie bei sich trug. Laut Polizei fuhren alarmierte Beamte mit der Frau zu einer Bankfiliale in der Nähe, wo sie die mutmaßlichen Diebe samt Beute antrafen.

( dpa )