Auto prallt bei Verfolgungsjagd gegen Baum

Berlin. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 30-Jähriger in Berlin-Wedding mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Den Angaben nach wollten die Beamten den Wagen am frühen Morgen kontrollieren. Der Fahrer habe zunächst angehalten, sei dann aber losgefahren und schließlich mit dem Auto gegen einen Baum geknallt. Die vier Insassen des Wagens flüchteten den Angaben nach zu Fuß, konnten aber bald gefasst werden. Der 30 Jahre alte Fahrer wurde mit Verletzungen an Kopf, Arm und Rumpf in ein Krankenhaus gebracht. Er besaß keinen Führerschein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,3 Promille. Außerdem soll er Drogen genommen haben.

( dpa )