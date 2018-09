Morgenpost-Besuch: Die gründlichen Leser aus Zehlendorf

Berlin. Wenn Roswitha Knauer etwas macht, macht sie es gründlich. Das gilt auch für die Zeitungslektüre. Jeden Morgen, meist beim Frühstück, schlägt die 81-jährige Rentnerin die Berliner Morgenpost auf, die sie täglich im Briefkasten vorfindet, und beginnt zu lesen. Und das kann dauern. „An manchen Tagen bin ich zwei Stunden beschäftigt“, erzählt sie. „Ich lese die Zeitung von vorne bis hinten durch, jeden Artikel, jede Rubrik. Ich lasse nichts aus.“ Während sie spricht, leuchten hinter einer edlen Brille zwei aufgeweckte Augen, sie gestikuliert mit den Händen, fast vergisst sie, die Himbeertorte zu essen, die vor ihr auf dem gedeckten Kaffeetisch steht.

Roswitha Knauer und ihr Ehemann Herbert, der mit am Esstisch sitzt, sind seit Jahren Abonnenten der Morgenpost. Sie lieben „ihre“ Zeitung, weil sie so auch fernab der Innenstadt im grünen Zehlendorf über alles informiert sind, was in Berlin passiert. Lange schon haben sich die beiden gewünscht, die Köpfe hinter der Zeitung kennenzulernen. Heute hat es geklappt: Zum Kaffeetrinken ist Chefredakteurin Christine Richter gekommen. Möglich wurde das, weil sich die Knauers bei der Berliner Morgenpost um einen Leserbesuch beworben hatten. Anlass ist der 120-jährige Geburtstag der Zeitung, für den Ressortleiter, Redakteure und eben auch die Chefredakteurin zu ihren Lesern fahren, um über die Zeitung zu sprechen. Darüber, was sie mögen – und was die Redaktion besser machen könnte.

Zurück zur morgendlichen Lektüre. „Wir teilen uns die Zeitung immer auf“, sagt Herbert Knauer. „Wenn er beiliegt, schnappe ich mir den Auto-Teil, meine Frau bekommt erst einmal den gesamten Rest.“ Angefangen bei Kasupke arbeitet sich Roswitha Knauer dann

peu à peu durch alle Ressorts. Gründlich eben. Und mit Augenmerk für Geschichten, die nicht nur sie selbst interessieren. „Oft mache ich beim Lesen Markierungen, unterstreiche Absätze, die mir wichtig sind“, sagt sie. Manchmal schneide sie gar ganze Artikel aus. Das erfordere viel Zeit. „Aber die habe ich ja.“ Sie lacht.

Zeitunglesen gehört für beide zum Leben. Als sie Anfang der 60er-Jahre ihre erste eigene Wohnung in Schmargendorf bezogen, hatten sie zunächst keine Möbel. „Aber die Morgenpost hatten wir damals schon“, sagt sie. Kennengelernt haben sich die beiden fernab der Hauptstadt, in Schwaben, der Heimat von Roswitha Knauer. Dorthin verirrte sich Ende 1961 Herbert. Der heute 87-jährige Ingenieur ist gebürtiger Berliner. „Ich dachte, das wird sowieso nichts, weil Berlin so weit ist“, sagt sie rückblickend. Doch sie verliebten sich, sahen sich oft, auch weil er immer wieder mit seinem alten Volkswagen zu Besuch kam. Eines Tages stieg sie ein, fuhr mit und landete mit ihm in West-Berlin, wo beide 1962 ihre eigene Firma gründeten, die zu den ältesten Firmen im Bereich der Flüssigkeiten-Chromatografie zählt.

Die mittelständische Firma wuchs, schnell bauten sie ein eigenes Haus in Zehlendorf. 1970 zog Herberts Familie mit ein, schon in den Jahren davor wurden ihre Töchter geboren. In all den Jahren waren Zeitungen ein alltäglicher Begleiter der Familie Knauer. Nachdem sie einige Jahre eine andere Berliner Tageszeitung abonniert hatten, wechselten sie zurück zur Morgenpost. Warum, möchte Chefredakteurin Christine Richter wissen. „Ich finde, die Morgenpost berichtet detaillierter über das, was in der Zukunft noch passiert, etwa über Veranstaltungen“, sagt Herbert Knauer. Andere Blätter blickten eher zurück, berichteten über Ereignisse im Nachhinein. „Das gefällt mir bei der Morgenpost besser“, so Knauer.

„Außerdem finde ich gut, dass stets alle Parteien in den Artikeln zu Wort kommen. Ich fühle mich umfassend informiert“, so der Morgenpost-Leser.

Eine Idee für die Leute-Seite

Auch seine Frau hat wenig auszusetzen. „Die Zeitung hat ein so hohes Niveau“, sagt sie. Dann aber hat sie doch eine Idee. Auf der Leute-Seite, wo die Morgenpost über Prominente berichtet, wünsche sie sich weniger große Berichte über Schauspieler und Models. „Sondern mehr über Berliner Unternehmer, die sich für die Gesellschaft engagieren“, sagt sie. In ihrer Familie gehört gesellschaftliches Engagement immer schon dazu. Gerade hat die Firma, die den Familiennamen trägt, deshalb den Großen Preis des Mittelstandes gewonnen.

