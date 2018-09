Anna Maria Mühe wollte Tochter den NSU-Dreh nicht antun

Hamburg. Schauspielerin Anna Maria Mühe nimmt ihre fünf Jahre alte Tochter normalerweise mit zum Dreh - bei den Arbeiten für die NSU-Trilogie machte sie aber eine Ausnahme. "Ich habe mich ja selbst kaum ertragen. Das wollte ich meiner Tochter nicht auch noch antun", sagte die 33-Jährige, die in dem ARD-Dreiteiler "Mitten in Deutschland" die Rolle von Beate Zschäpe spielte, am Freitagabend in der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes". "Sie hat mich einmal mit der Perücke gesehen, ist weggerannt und hat gerufen: "Mama, da ist eine Hexe im Bad!""

Sonst sei ihre Tochter aber immer am Set: "Manchmal findet sie es wahnsinnig langweilig, zu recht. Manchmal findet sie es auch gut, wie Kinder eben so sind."

( dpa )